Confina con Paraguay e Cile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Confina con Paraguay e Cile' è 'Bolivia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLIVIA

Perché la soluzione è Bolivia? La Bolivia è un paese situato nel cuore dell'America del Sud, caratterizzato da una grande varietà di paesaggi tra cui montagne, pianure e laghi. Confina a est con il Brasile, a sud con il Paraguay e l’Argentina, a ovest con il Cile e a nord con il Perù. La sua posizione geografica la rende un crocevia di culture e influenze diverse, offrendo un patrimonio storico e naturale molto ricco. La Bolivia è famosa per il lago Titicaca e le sue alte vette andine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confina con Paraguay e Cile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Confina con Paraguay e Cile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bolivia

La definizione "Confina con Paraguay e Cile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confina con Paraguay e Cile" conferma che la soluzione 'Bolivia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bolivia

B Bologna O Otranto L Livorno I Imola V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confina con Paraguay e Cile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bolivia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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