Confina a nord col Nebraska e a est col Missouri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina a nord col Nebraska e a est col Missouri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KANSAS

Significato/Curiosita : Confina a nord col nebraska e a est col missouri

Proprio "nebraska: where the west begins", "nebraska: dove ha inizio il west"). confina a nord con il dakota del sud, a est con l'iowa, a sud-est con il... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi kansas (disambigua). il kansas (afi: /'kansas/; in inglese: ascolta[·info], /'kænzs/) è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Confina a nord col Nebraska e a est col Missouri : confina; nord; nebraska; missouri; confina con la Louisiana; confina no con i Trentini e i Lombardi; confina no con i Veneti e gli Emiliani; Lo sono le regioni italiane che confina no con Austria e Slovenia; confina con la Colombia; La città del nord africa con Piazza Tahrir; Palmipede nord ico bianco e nero; Una capitale nord ica; Soffia da nord -ovest; Il più nord ico degli USA; In nebraska hanno fino a 18 anni; Tra nebraska e llinois; Tra il nebraska e I Illinois con capitale Des Moines; La città del missouri con il Gateway Arch; Il centro del missouri ; Interpretò missouri ;

Cerca altre Definizioni