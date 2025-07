Che funge da emblema nei cruciverba: la soluzione è Simbolico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che funge da emblema' è 'Simbolico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIMBOLICO

Curiosità e Significato di Simbolico

Vuoi sapere di più su Simbolico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Simbolico.

Perché la soluzione è Simbolico? Simbolico indica qualcosa che rappresenta o indica un concetto, un'idea o un valore attraverso simboli o segni. È usato per descrivere elementi che hanno un significato più profondo rispetto alla loro apparenza, come un emblema o un segno che comunica un messaggio importante. In breve, tutto ciò che ha un significato rappresentativo può essere definito simbolico, rendendo il mondo più ricco di significati nascosti e profondi.

Come si scrive la soluzione Simbolico

Hai davanti la definizione "Che funge da emblema" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I E R N A A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASINERIA" ASINERIA

