La Soluzione ♚ Il dio emblema della doppiezza La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il dio emblema della doppiezza. GIANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il dio emblema della doppiezza: Giano (latino: Ianus) è il dio degli inizi, materiali e immateriali, ed è una delle divinità più antiche e più importanti della religione romana, latina e italica. Solitamente è raffigurato con due volti (il cosiddetto Giano Bifronte), poiché il dio può guardare il futuro e il passato (ma non il presente). Nel caso del Giano quadrifronte, le quattro facce sono rivolte ai quattro punti cardinali.

La risposta a Il dio emblema della doppiezza

GIANO

