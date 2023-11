La definizione e la soluzione di: Può esserlo un dono di poco valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SIMBOLICO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un dono di poco valore

Il gioco simbolico è una modalità di gioco, nel quale il bambino rappresenta mediante simboli qualcosa che non è realmente presente.

