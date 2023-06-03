Lo è il caso di omicidio senza colpevole

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è il caso di omicidio senza colpevole' è 'Irrisolto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRRISOLTO

Perchè la soluzione è Irrisolto? Quando un omicidio resta senza colpevole, si parla di un caso irrisolto. La scena rimane avvolta nel mistero, lasciando domande senza risposta e un senso di incompiuto che si insinua nella mente di chi cerca di capire cosa sia successo davvero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è il caso di omicidio senza colpevole
  • Risposta: IRRISOLTO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: I________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O
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Lo è il caso di omicidio senza colpevole nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Irrisolto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è il caso di omicidio senza colpevole" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irrisolto'.

Le 9 lettere della soluzione

I Imola
R Roma
R Roma
I Imola
S Savona
O Otranto
L Livorno
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Irrisolto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il caso di omicidio senza colpevole". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con senza: Tavole senza gambe 

Con colpevole: Colpevole di complicità 