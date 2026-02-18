Vi si dà il colpevole che non vuole essere arrestato

SOLUZIONE: LATITANZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si dà il colpevole che non vuole essere arrestato" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si dà il colpevole che non vuole essere arrestato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Latitanza? La latitanza si riferisce a quella condizione di una persona che, pur essendo ricercata per un reato, sceglie di nascondersi e di non presentarsi alle autorità. Questa situazione si verifica quando l’individuo desidera evitare la cattura e le conseguenze legali, vivendo spesso in modo clandestino. La sua volontà di non essere arrestato lo porta a muoversi in modo furtivo e a mantenere un basso profilo. La latitanza rappresenta quindi il tentativo di sfuggire alla giustizia, mantenendo un atteggiamento di resistenza all’arresto.

La definizione "Vi si dà il colpevole che non vuole essere arrestato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si dà il colpevole che non vuole essere arrestato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Latitanza:

L Livorno A Ancona T Torino I Imola T Torino A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si dà il colpevole che non vuole essere arrestato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

