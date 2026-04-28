I soci del colpevole

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I soci del colpevole' è 'Complici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPLICI

Perché la soluzione è Complici? I complici sono le persone che collaborano con qualcuno coinvolto in un’attività illecita, condividendo responsabilità e contribuendo al suo svolgimento. Sono individui che, pur non essendo i principali autori del reato, partecipano attivamente o forniscono supporto, facilitando l’azione criminosa. La loro presenza e il loro ruolo sono fondamentali per il successo dell’atto illecito, poiché condividono l’intenzione e agiscono in modo coordinato con il colpevole. La legge li considera responsabili insieme a lui.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I soci del colpevole". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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I soci del colpevole nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Complici

Quando la definizione "I soci del colpevole" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I soci del colpevole" conferma che la soluzione 'Complici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Complici

C Como O Otranto M Milano P Padova L Livorno I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I soci del colpevole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Complici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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