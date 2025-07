Non fu vittima di Abele nei cruciverba: la soluzione è Caino

CAINO

Curiosità e Significato di Caino

La soluzione Caino di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Caino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Caino? Caino è il nome di Caino, il personaggio biblico noto per aver ucciso suo fratello Abele. Il termine rappresenta colui che compie un gesto di fratricidio, simbolo di invidia e violenza tra fratelli. Quando si dice Non fu vittima di Abele, si allude al fatto che Caino non subì un'ingiustizia da parte del fratello, ma fu lui a commettere il peccato.

Come si scrive la soluzione Caino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non fu vittima di Abele", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

I Imola

N Napoli

O Otranto

