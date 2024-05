La Soluzione ♚ Grosso uccello trampoliere La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GRU - CICOGNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Grosso uccello trampoliere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Grosso uccello trampoliere: Vengono talvolta chiamati uccelli costieri, specialmente in nord america, dove il termine "trampoliere" è usato per indicare uccelli dalle gambe lunghe come... La gru è una macchina utilizzata per il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali, solitamente in presenza di dislivelli, barriere o ostacoli al suolo che rendono difficile o impossibile movimentarli in altro modo. Solitamente si usano le gru per coprire distanze più brevi possibile, perché lo spostamento con mezzi di terra è molto più pratico, più veloce e meno rischioso.

Altre Definizioni con gru; grosso; uccello; trampoliere;