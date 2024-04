La definizione e la soluzione di 4 lettere: Quelli d alimentazione si attaccano alle prese. CAVI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Un cavo elettrico è un componente elettrico che consiste in un insieme di più fili che agiscono come conduttori elettrici, avvolti tra di loro e rivestiti da uno o più strati di materiale che funge da isolante elettrico e protezione (guaina).Ampiamente utilizzato nel campo dell'elettrotecnica, dell'elettronica e nelle telecomunicazioni, la sua funzione è la trasmissione di corrente elettrica (per esempio negli impianti elettrici o reti elettriche) o scambio di dati e informazioni a distanza. L'insieme dei collegamenti in cavo di una certa infrastruttura di rete elettrica o di un impianto in cavo, nonché l'operazione stessa di posa e ...

cavi m pl

plurale di cavo

Sostantivo, forma flessa

Voce verbale

cavi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di cavare prima persona singolare del congiuntivo presente di cavare seconda persona singolare del congiuntivo presente di cavare terza persona singolare del congiuntivo presente di cavare terza persona singolare dell'imperativo presente di cavare

Sillabazione

cà | vi

Etimologia / Derivazione

vedi cavo

Sinonimi

(aggettivo) incavati, concavi, vuoti, profondi, sfondi, scavati, cavernosi, cupi

incavati, concavi, vuoti, profondi, sfondi, scavati, cavernosi, cupi (sostantivo) fili, corde, funi, canapi, cime, gomene, conduttori

fili, corde, funi, canapi, cime, gomene, conduttori incavature, cavità, concavità, scavi





Contrari