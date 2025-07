Quella bruna è specie protetta del Mediterraneo nei cruciverba: la soluzione è Cernia

CERNIA

Curiosità e Significato di Cernia

Vuoi sapere di più su Cernia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Cernia.

Perché la soluzione è Cernia? La cernia è un pesce dal corpo massiccio e dalla pelle scura, molto apprezzato in cucina. Vivente nel Mediterraneo, è protetta per evitare il sovrasfruttamento. Questo pesce, simbolo di biodiversità, si riconosce facilmente per la testa grande e le branchie evidenti. La sua tutela è fondamentale per preservare l'ecosistema marino e mantenere l'equilibrio naturale del mare.

Come si scrive la soluzione Cernia

Non riesci a risolvere la definizione "Quella bruna è specie protetta del Mediterraneo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

A Ancona

