Un martello a due teste spesso ligneo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un martello a due teste spesso ligneo' è 'Maglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGLIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un martello a due teste spesso ligneo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un martello a due teste spesso ligneo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Maglio? Il maglio è uno strumento tradizionalmente costituito da un corpo ligneo robusto con due teste, spesso di metallo, utilizzato per modellare e forgiare metalli o altri materiali duri. La sua forma permette di esercitare una forza concentrata su un punto preciso, facilitando operazioni di martellatura pesante. Questo utensile ha radici antiche e rappresenta un elemento fondamentale in molte attività artigianali e industriali. La sua funzione principale consiste nel imprimere forma e consistenza ai materiali lavorati.

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Un martello a due teste spesso ligneo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Maglio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un martello a due teste spesso ligneo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un martello a due teste spesso ligneo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Maglio:

M Milano A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un martello a due teste spesso ligneo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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