Grosso martello a due teste nei cruciverba: la soluzione è Maglio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grosso martello a due teste' è 'Maglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGLIO

Curiosità e Significato... La soluzione Maglio di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Maglio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Maglio? Il termine maglio indica uno strumento, simile a un martello, con due teste che permette di schiacciare o modellare materiali come il metallo. È un attrezzo fondamentale nelle lavorazioni artigianali e industriali, simbolo di forza e precisione. Utilizzato fin dall'antichità, il maglio rappresenta la potenza manuale al servizio della creazione e della trasformazione.

La definizione "Grosso martello a due teste" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

