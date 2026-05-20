Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi
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SOLUZIONE: MAESTRO DI PALAZZO
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Perché la soluzione è Maestro Di Palazzo? Carlo Martello fu sovrano che guidò i Franchi nel VIII secolo, distinguendosi per le sue capacità di leadership e strategia. La sua posizione di potere era accompagnata da un ruolo importante all’interno della corte franca, dove esercitava funzioni di grande rilievo. Questa funzione si traduceva nella gestione degli affari di stato e nella supervisione delle attività di corte, confermando la sua autorità e influenza. La sua figura è spesso associata a un ruolo di comando e di rappresentanza politica.
Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Maestro Di Palazzo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi
- Risposta: MAESTRO DI PALAZZO
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 7-2-7
- Schema utile: M______ __ _______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 16 lettere della soluzione
La soluzione 'Maestro Di Palazzo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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