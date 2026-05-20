Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi' è 'Maestro Di Palazzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAESTRO DI PALAZZO

La risposta Maestro Di Palazzo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Maestro Di Palazzo? Carlo Martello fu sovrano che guidò i Franchi nel VIII secolo, distinguendosi per le sue capacità di leadership e strategia. La sua posizione di potere era accompagnata da un ruolo importante all’interno della corte franca, dove esercitava funzioni di grande rilievo. Questa funzione si traduceva nella gestione degli affari di stato e nella supervisione delle attività di corte, confermando la sua autorità e influenza. La sua figura è spesso associata a un ruolo di comando e di rappresentanza politica.

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Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Maestro Di Palazzo

La soluzione associata alla definizione "Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Maestro Di Palazzo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi
  • Risposta: MAESTRO DI PALAZZO
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 7-2-7
  • Schema utile: M______ __ _______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 16 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
E Empoli
S Savona
T Torino
R Roma
O Otranto
 
D Domodossola
I Imola
 
P Padova
A Ancona
L Livorno
A Ancona
Z Zara
Z Zara
O Otranto

La soluzione 'Maestro Di Palazzo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il titolo con cui Carlo Martello governò i Franchi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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