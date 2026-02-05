Le teste dell Isola di Pasqua

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le teste dell Isola di Pasqua' è 'Moai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOAI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le teste dell Isola di Pasqua" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le teste dell Isola di Pasqua". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Moai? Le grandi statue di pietra scolpite dagli antichi abitanti dell'Isola di Pasqua rappresentano figure umane con caratteristiche distintive e sono simboli della cultura locale. Queste sculture, chiamate Moai, sono state erette per commemorare antenati importanti e si distinguono per la loro imponenza e mistero. Sono considerate testimonianze della capacità artistica e spirituale degli isolani, e rappresentano un patrimonio archeologico di grande valore.

In presenza della definizione "Le teste dell Isola di Pasqua", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le teste dell Isola di Pasqua" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le teste dell Isola di Pasqua" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

