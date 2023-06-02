Inquina meno del gasolio
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Inquina meno del gasolio' è 'Metano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: METANO
Perché la soluzione è Metano? Il metano è un combustibile fossile che si caratterizza per le sue emissioni di gas serra inferiori rispetto al gasolio. Quando viene utilizzato come fonte di energia, produce meno inquinanti e contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico. La sua combustione genera meno anidride carbonica, uno dei principali gas responsabili dell'effetto serra. Per queste ragioni, il metano viene considerato un'opzione più sostenibile e meno dannosa per l'ambiente rispetto ad altri combustibili, come il gasolio.
Inquina meno del gasolio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Metano
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Inquina meno del gasolio
- Risposta: METANO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Metano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Inquina meno del gasolio". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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