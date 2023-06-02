Inquina meno del gasolio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Inquina meno del gasolio' è 'Metano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METANO

Perché la soluzione è Metano? Il metano è un combustibile fossile che si caratterizza per le sue emissioni di gas serra inferiori rispetto al gasolio. Quando viene utilizzato come fonte di energia, produce meno inquinanti e contribuisce a ridurre l'inquinamento atmosferico. La sua combustione genera meno anidride carbonica, uno dei principali gas responsabili dell'effetto serra. Per queste ragioni, il metano viene considerato un'opzione più sostenibile e meno dannosa per l'ambiente rispetto ad altri combustibili, come il gasolio.

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Inquina meno del gasolio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Metano

Per risolvere la definizione "Inquina meno del gasolio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Metano'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Inquina meno del gasolio

Inquina meno del gasolio Risposta: METANO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

M Milano E Empoli T Torino A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Metano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Inquina meno del gasolio". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.