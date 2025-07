Inquina l aria nelle metropoli nei cruciverba: la soluzione è Smog

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Inquina l aria nelle metropoli' è 'Smog'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMOG

Curiosità e Significato di Smog

Vuoi sapere di più su Smog? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Smog.

Perché la soluzione è Smog? Il termine smog indica una foschia nociva che si forma quando inquinanti come gas e particolato si combinano nell'aria delle grandi città, rendendo l'atmosfera irrespirabile. Questo fenomeno è spesso causato dall'inquinamento urbano e può peggiorare la salute di chi vive in metropoli. Per migliorare la qualità dell'aria, è importante adottare comportamenti più sostenibili e ridurre le emissioni.

Come si scrive la soluzione Smog

Se ti sei imbattuto nella definizione "Inquina l aria nelle metropoli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

M Milano

O Otranto

G Genova

