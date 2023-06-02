Il cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni

Sara Verdi | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni' è 'Mattei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MATTEI

Perché la soluzione è Mattei? Il cognome Mattei è associato a Enrico Mattei, figura storica e dirigente di rilievo nell'industria energetica italiana. La sua influenza ha contribuito a plasmare il settore petrolifero nazionale, promuovendo l'indipendenza energetica e il controllo delle risorse da parte dello Stato. La sua leadership ha lasciato un'impronta significativa nello sviluppo economico e politico del paese, diventando simbolo di innovazione e determinazione. La presenza del suo nome nel contesto industriale italiano rimane ancora oggi significativa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Il cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Mattei

Se la definizione "Il cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni" conferma che la soluzione 'Mattei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Mattei

M Milano
A Ancona
T Torino
T Torino
E Empoli
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cognome di un Enrico storico dirigente dell Eni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mattei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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