Il vero cognome dell architetto Le Corbusier

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il vero cognome dell architetto Le Corbusier' è 'Jeanneret'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JEANNERET

Perché la soluzione è Jeanneret? Jeanneret rappresenta il nome di famiglia dell'architetto svizzero Charles-Édouard Jeanneret, noto nel mondo dell'architettura con il nome di Le Corbusier. Questo cognome è strettamente legato alla sua identità personale e professionale, identificandolo come figura di spicco nel modernismo architettonico. La scelta di adottare il nome d'arte non ha modificato il suo legame con il suo vero cognome, Jeanneret, che rimane un elemento fondamentale della sua biografia. La sua eredità artistica è ancora oggi riconosciuta e studiata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vero cognome dell architetto Le Corbusier". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il vero cognome dell architetto Le Corbusier nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Jeanneret

La definizione "Il vero cognome dell architetto Le Corbusier" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vero cognome dell architetto Le Corbusier" conferma che la soluzione 'Jeanneret' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Jeanneret

J Jolly E Empoli A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli R Roma E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vero cognome dell architetto Le Corbusier" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Jeanneret' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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