Approvazione autorizzazione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Approvazione autorizzazione' è 'Benestare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENESTARE

Perché la soluzione è Benestare? Il benestare rappresenta un atto di approvazione o autorizzazione, che conferisce consenso a una decisione o a un progetto. È un segnale che una persona o un ente riconosce e accetta un determinato operato, dando validità e supporto ufficiale. Questo riconoscimento può essere espresso verbalmente, per iscritto o attraverso gesti formali, e spesso è richiesto in ambiti legali, amministrativi o sociali. Il benestare garantisce che tutto sia conforme alle regole stabilite e alle aspettative coinvolte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Approvazione autorizzazione". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Approvazione autorizzazione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Benestare

Se la definizione "Approvazione autorizzazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Approvazione autorizzazione" conferma che la soluzione 'Benestare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Benestare

B Bologna E Empoli N Napoli E Empoli S Savona T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Approvazione autorizzazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Benestare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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