Vistata per approvazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vistata per approvazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIGLATA

Significato/Curiosita : Vistata per approvazione

Poi integrata nella theologia moralis ^ delibera 18 marzo 1939, n. 66, vistata dalla prefettura in data 10 gennaio 1940. ^ l'art. 3, c. 5, dello statuto... Automobilistica tedesca bmw in tre serie: la prima, siglata e87, è stata prodotta a partire dal 2004; la seconda, siglata f20, è stata introdotta nel 2011 e commercializzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vistata per approvazione : vistata; approvazione; Che mostra approvazione ; Se è verso esprime disapprovazione ; approvazione autorizzazione; Lo si chiede per approvazione ; approvazione sacra;

