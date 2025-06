L autorizzazione a eseguire per conto terzi nei cruciverba: la soluzione è Procura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L autorizzazione a eseguire per conto terzi' è 'Procura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROCURA

Curiosità e Significato di Procura

Vuoi sapere di più su Procura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Procura.

Perché la soluzione è Procura? La procura è un documento che permette a una persona di agire in nome e per conto di un’altra, come se fosse lei stessa. È utile quando si devono firmare contratti, rappresentare qualcuno in tribunale o compiere atti legali senza essere presenti personalmente. In sostanza, dà il potere di agire a un altro, semplificando molte operazioni quotidiane o legali.

Come si scrive la soluzione Procura

Stai cercando la risposta alla definizione "L autorizzazione a eseguire per conto terzi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

U Udine

R Roma

A Ancona

