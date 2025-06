Consenso burocratico nei cruciverba: la soluzione è Benestare

BENESTARE

Curiosità e Significato di Benestare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Benestare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Benestare.

Perché la soluzione è Benestare? Il benestare è un termine che indica l'autorizzazione o il consenso formale dato da un'autorità o da una persona competente. È spesso utilizzato nel contesto burocratico per approvare pratiche, progetti o decisioni, garantendo che siano conformi alle regole e alle norme vigenti. In sostanza, rappresenta il via libera ufficiale necessario per procedere, evitando intoppi e complicazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un modo di vivere e essere sul luogoApprovazione autorizzazioneUn consenso stentatoPercorso burocraticoPuò esserlo un consenso

Come si scrive la soluzione Benestare

B Bologna

E Empoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

