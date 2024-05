Un modo di vivere e essere sul luogo

Sostantivo

Curiosità su: Benestare (Benastàri in calabrese) è un comune italiano di 2 439 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria. Situato in collina, non lontano dalla costa Jonica della Locride, gode anche di un'ottima panoramica sull'Aspromonte.

benestare m inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

be | ne | stà | re

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.