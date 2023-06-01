Una pericolosa imboscata

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una pericolosa imboscata' è 'Agguato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGGUATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una pericolosa imboscata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pericolosa imboscata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Agguato? Un agguato è un'azione improvvisa e pericolosa in cui si tende un'imboscata a una persona o a un gruppo, spesso con l'intento di colpirli all'improvviso e in modo violento. Questa strategia si basa sulla sorpresa e sulla clandestinità, rendendo difficile la difesa delle vittime. Spesso associato a attività criminali o situazioni di conflitto, rappresenta una minaccia grave e imprevedibile. La presenza di un agguato può provocare gravi danni o perdite, creando un senso di insicurezza.

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Una pericolosa imboscata nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Agguato

Se la definizione "Una pericolosa imboscata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pericolosa imboscata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Agguato:

A Ancona G Genova G Genova U Udine A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pericolosa imboscata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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