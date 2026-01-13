Una imboscata tesa nell ombra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una imboscata tesa nell ombra' è 'Agguato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGGUATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una imboscata tesa nell ombra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una imboscata tesa nell ombra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Agguato? Un agguato è un'imboscata nascosta nel buio, preparata di nascosto per sorprendere qualcuno. È un'azione improvvisa e spesso violenta, pianificata in segreto per cogliere di sorpresa la vittima. Si svolge di solito in luoghi nascosti o oscuri, dove l'aggressore può agire senza essere visto. Questo gesto rappresenta un'imboscata tesa nell'ombra, un'imboscata che sfrutta il buio e il silenzio.

Una imboscata tesa nell ombra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Agguato

La soluzione associata alla definizione "Una imboscata tesa nell ombra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una imboscata tesa nell ombra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Agguato:

A Ancona G Genova G Genova U Udine A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una imboscata tesa nell ombra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

