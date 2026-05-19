Pericolosa sbandata

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pericolosa sbandata' è 'Testacoda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESTACODA

Perché la soluzione è Testacoda? Una testacoda si verifica quando l’auto perde improvvisamente il controllo, scivolando di lato e girando su sé stessa. Questo movimento improvviso e incontrollato può portare a situazioni pericolose, specialmente se avviene a velocità elevata o su strade bagnate. La perdita di aderenza delle gomme provoca una sbandata che può risultare in danni materiali o infortuni. La capacità di gestire correttamente una testacoda è fondamentale per evitare conseguenze gravi alla guida.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Testacoda'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Pericolosa sbandata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Testacoda

Quando la definizione "Pericolosa sbandata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Testacoda'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pericolosa sbandata
  • Risposta: TESTACODA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: T________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

T Torino
E Empoli
S Savona
T Torino
A Ancona
C Como
O Otranto
D Domodossola
A Ancona

La soluzione 'Testacoda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pericolosa sbandata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una pericolosa imboscata Pericolosa mosca africana Vendono merce pericolosa Chi la cavalca si getta in un impresa pericolosa Una pericolosa corrente marina di ritorno 

Altre definizioni collegate

Con pericolosa: Pericolosa sostanza psichedelica 

Con sbandata: Una sbandata del pilota esperto 