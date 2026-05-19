Pericolosa sbandata
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SOLUZIONE: TESTACODA
Perché la soluzione è Testacoda? Una testacoda si verifica quando l’auto perde improvvisamente il controllo, scivolando di lato e girando su sé stessa. Questo movimento improvviso e incontrollato può portare a situazioni pericolose, specialmente se avviene a velocità elevata o su strade bagnate. La perdita di aderenza delle gomme provoca una sbandata che può risultare in danni materiali o infortuni. La capacità di gestire correttamente una testacoda è fondamentale per evitare conseguenze gravi alla guida.
Pericolosa sbandata nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Testacoda
Quando la definizione "Pericolosa sbandata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Testacoda'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pericolosa sbandata
- Risposta: TESTACODA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Testacoda' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pericolosa sbandata". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con sbandata: Una sbandata del pilota esperto