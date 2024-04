La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo tende il nemico. AGGUATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Kidnapping - Pericolo in agguato (Man on Fire), conosciuto anche come Un uomo sotto tiro, è un film del 1987 diretto da Elie Chouraqui. È una produzione franco-italiana tratto dal romanzo Man on Fire di A.J. Quinnell. Nel 2004 è stato realizzato un remake intitolato Man on Fire - Il fuoco della vendetta con Denzel Washington nel ruolo che qui fu di Scott Glenn.

agguato m sing (pl.: agguati)

(militare) assalto repentino contro un nemico

Sillabazione

ag | guà | to

Pronuncia

IPA: /ag'gwato/

Etimologia / Derivazione

da agguatare derivazione di guatare

Sinonimi

inganno, insidia, trabocchetto, tranello, trappola,

aggressione, assalto, attacco, imboscata

appostamento, nascondiglio

(senso figurato) inganno

Varianti

(antico) aguato

