La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un imboscata nemica' è 'Agguato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGGUATO

Curiosità e Significato di Agguato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Agguato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Agguato? Un aggato è un'imboscata o un'insidia tesa in modo improvviso e strategico, spesso per sorprendere o cogliere di sorpresa qualcuno. Si tratta di un'azione nascosta, pianificata per mettere fuori gioco l'avversario. In parole semplici, è come tendere una trappola all'improvviso, sfruttando il vantaggio del colpo di scena. Un modo astuto per sorprendere e vincere una sfida.

Come si scrive la soluzione Agguato

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un imboscata nemica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

G Genova

G Genova

U Udine

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D M O E E D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIOMEDE" DIOMEDE

