Una capitale sudamericana

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una capitale sudamericana' è 'Lima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIMA

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Perché la soluzione è Lima? Lima è la città più grande e importante del Perù, situata sulla costa occidentale del Sud America. Questa metropoli funge da centro politico, economico e culturale del paese, ospitando numerosi monumenti storici e istituzioni. Con una storia ricca che risale all'epoca precolombiana, Lima ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando un punto di riferimento per le attività sociali e commerciali della regione. La sua posizione strategica contribuisce alla sua rilevanza a livello continentale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una capitale sudamericana". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una capitale sudamericana nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lima

Se la definizione "Una capitale sudamericana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una capitale sudamericana" conferma che la soluzione 'Lima' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lima

L Livorno I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una capitale sudamericana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lima' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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