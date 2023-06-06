La Buenos capitale sudamericana

Home / Soluzioni Cruciverba / La Buenos capitale sudamericana

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Buenos capitale sudamericana' è 'Aires'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AIRES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Buenos capitale sudamericana" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Buenos capitale sudamericana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Aires? Aires è la città più grande e vivace del Sud America, conosciuta per la sua ricca cultura, musica e storia. Situata nel cuore dell'Argentina, rappresenta il centro politico ed economico del paese. Con il suo clima mite e le strade animate, attira visitatori da tutto il mondo. La sua architettura combina elementi storici e moderni, rendendola un luogo unico e affascinante. È considerata il cuore pulsante del paese.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La Buenos capitale sudamericana nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aires

Se la definizione "La Buenos capitale sudamericana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Buenos capitale sudamericana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aires:

A Ancona I Imola R Roma E Empoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Buenos capitale sudamericana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La città col teatro ColónBuenos in ArgentinaLa metropoli tra la pampa e il Rio de la PlataUna capitale sudamericanaLa Buenos capitaleCapitale sudamericana in falegnameriaHa per capitale Buenos AiresHa per capitale Bamako