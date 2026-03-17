Il grande eroe dell indipendenza sudamericana

Home / Soluzioni Cruciverba / Il grande eroe dell indipendenza sudamericana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il grande eroe dell indipendenza sudamericana' è 'Bolívar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOLÍVAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il grande eroe dell indipendenza sudamericana" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il grande eroe dell indipendenza sudamericana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Bolívar? Simón Bolívar è considerato il grande eroe dell'indipendenza sudamericana per il ruolo cruciale che ebbe nel liberare molte nazioni dal dominio coloniale spagnolo. La sua visione di un'America unita e libera ispirò numerosi movimenti di emancipazione e rivoluzioni. Bolívar combatté con determinazione, guidando eserciti e promuovendo ideali di libertà e sovranità. La sua figura rappresenta simbolicamente la lotta per l'indipendenza e l'autonomia dei paesi sudamericani.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il grande eroe dell indipendenza sudamericana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bolívar

Quando la definizione "Il grande eroe dell indipendenza sudamericana" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il grande eroe dell indipendenza sudamericana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bolívar:

B Bologna O Otranto L Livorno Í - V Venezia A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il grande eroe dell indipendenza sudamericana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Guidò la lotta d indipendenza sudamericanaSimón patriota venezuelanoGrande fiume dell America del SudUn grande artefice dell unità d ItaliaGrande isola dell IndonesiaLa mitica madre dell eroe omerico AchilleUn grande eroe romano