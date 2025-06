Il tessuto per il kilt nei cruciverba: la soluzione è Tartan

Home / Soluzioni Cruciverba / Il tessuto per il kilt

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il tessuto per il kilt' è 'Tartan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARTAN

Vuoi sapere di più su Tartan? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tartan.

Perché la soluzione è Tartan? Il tartan è un tessuto caratteristico, noto per i suoi motivi a quadri colorati, tradizionalmente associato alla Scozia. Utilizzato per realizzare il kilt, rappresenta le diverse famiglie e regioni scozzesi, diventando un simbolo di identità culturale. Questo tessuto affascinante unisce storia, stile e orgoglio, rendendo ogni capo unico e ricco di significato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il tessuto a quadri dei kiltStoffa per il kiltTessuto di lana scozzeseIl tessuto a quadri per i kiltIl tipico tessuto a quadri per fare i kiltIl tessuto dei kilt

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Il tessuto per il kilt" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

N Napoli

A S O S N E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSEGNO" ASSEGNO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.