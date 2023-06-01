Quello rosso si ottiene dal salmone

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello rosso si ottiene dal salmone' è 'Caviale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAVIALE

Perchè la soluzione è Caviale? Il cibo che si ottiene dal salmone è un ingrediente pregiato, spesso usato per arricchire antipasti e piatti eleganti. La sua consistenza morbida e il gusto delicato lo rendono molto apprezzato, specialmente quando viene servito come accompagnamento raffinato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quello rosso si ottiene dal salmone
  • Risposta: CAVIALE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CIAE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Quello rosso si ottiene dal salmone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caviale

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La soluzione 'Caviale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello rosso si ottiene dal salmone". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con quello: Quello piatto vale due retti 

Con rosso: Vino rosso del Trentino 

Con ottiene: Si ottiene dividendo a metà 