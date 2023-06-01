Quello rosso si ottiene dal salmone
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Perchè la soluzione è Caviale? Il cibo che si ottiene dal salmone è un ingrediente pregiato, spesso usato per arricchire antipasti e piatti eleganti. La sua consistenza morbida e il gusto delicato lo rendono molto apprezzato, specialmente quando viene servito come accompagnamento raffinato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Quello rosso si ottiene dal salmone
- Risposta: CAVIALE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CIAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Quello rosso si ottiene dal salmone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caviale
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Con rosso: Vino rosso del Trentino
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