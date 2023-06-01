Quello rosso si ottiene dal salmone

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello rosso si ottiene dal salmone' è 'Caviale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A V I A L E

Perchè la soluzione è Caviale? Il cibo che si ottiene dal salmone è un ingrediente pregiato, spesso usato per arricchire antipasti e piatti eleganti. La sua consistenza morbida e il gusto delicato lo rendono molto apprezzato, specialmente quando viene servito come accompagnamento raffinato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Quello rosso si ottiene dal salmone

Quello rosso si ottiene dal salmone Risposta: CAVIALE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C I A E

Inizia con: C

C Finisce con: E

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Quello rosso si ottiene dal salmone nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caviale

In presenza della definizione "Quello rosso si ottiene dal salmone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caviale'.

La soluzione 'Caviale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello rosso si ottiene dal salmone". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.