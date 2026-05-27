Vino rosso del Trentino
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SOLUZIONE: MARZEMINO
Perchè la soluzione è Marzemino? Il Marzemino è un vino rosso tipico del Trentino, apprezzato per il suo sapore fruttato e fresco. Si abbina bene con piatti della cucina locale e spesso accompagna momenti di convivialità. La sua tradizione si tramanda da generazioni, mantenendo vivo il gusto autentico di questa regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vino rosso del Trentino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Marzemino
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vino rosso del Trentino
- Risposta: MARZEMINO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Marzemino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vino rosso del Trentino". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con rosso: Di colore rosso vivo
Con trentino: Valle del Trentino Alto Adige