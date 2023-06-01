Il periodo in cui il sole picchia di più

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il periodo in cui il sole picchia di più' è 'Canicola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANICOLA

Perché la soluzione è Canicola? La canicola rappresenta il momento dell’anno in cui le temperature raggiungono i valori più elevati, causati dall’intensa esposizione solare. Durante questa fase, il sole picchia di più, portando a giornate caldissime e afose. La presenza della canicola si manifesta con un clima afoso e un aumento della sensazione di calore sulla pelle. È il momento in cui bisogna prestare attenzione all’idratazione e alla protezione contro i raggi solari.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il periodo in cui il sole picchia di più". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il periodo in cui il sole picchia di più nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Canicola

La definizione "Il periodo in cui il sole picchia di più" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il periodo in cui il sole picchia di più" conferma che la soluzione 'Canicola' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Canicola

C Como A Ancona N Napoli I Imola C Como O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il periodo in cui il sole picchia di più" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Canicola' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Caldo torrido, afaIn estate, il periodo di caldo più afosoFa sbuffare d estatePunto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al SoleIl periodo in cui i caloriferi lavorano di piùIl punto in cui la Terra e più vicina al SoleIl periodo in cui la notte è più chiaraLo è un campo in cui si coltivano più specie di piante