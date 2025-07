In estate, il periodo di caldo più afoso nei cruciverba: la soluzione è Canicola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'In estate, il periodo di caldo più afoso' è 'Canicola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANICOLA

Curiosità e Significato di Canicola

Approfondisci la parola di 8 lettere Canicola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canicola? La parola canicola indica il periodo di caldo estremo e afoso, tipico delle giornate più calde dell’estate. Derivata dal latino canicula, cioè piccola cagnolina, si riferisce alla stella Sirio, nota per la sua forte presenza nel cielo durante i mesi più caldi. Quando si parla di canicola, ci si riferisce a quei giorni in cui il sole picchia forte e l’aria è soffocante.

Come si scrive la soluzione Canicola

Se "In estate, il periodo di caldo più afoso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

