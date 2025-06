Lo si picchia in testa nei cruciverba: la soluzione è Chiodo

CHIODO

Curiosità e Significato di Chiodo

Perché la soluzione è Chiodo? Chiodo è un termine colloquiale usato in alcune regioni italiane per indicare un piccolo attrezzo o oggetto appuntito, spesso di metallo. Il suo nome deriva dal fatto che si può infilare o fissare con un chiodo, ed è anche associato a strumenti utili per lavori manuali o bricolage. In sostanza, rappresenta un elemento che, se colpito in testa, potrebbe causare dolore, come suggerisce il gioco di parole.

Come si scrive la soluzione Chiodo

