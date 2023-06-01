Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto' è 'Cassetta D Imbucata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASSETTA D IMBUCATA

Come completare la definizione

  • Definizione: Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto
  • Risposta: CASSETTA D IMBUCATA
  • Lunghezza: 17 lettere
  • Schema parole: 8-1-8
  • Schema utile: C_______ _ ________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

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Perché la soluzione è Cassetta D Imbucata? La cassetta d'imbucata è un elemento di metallo progettato per contenere e proteggere l'asta prima di un salto. Questa struttura funziona come un incavo che mantiene allineata l'asta, facilitando l'entrata e la stabilità durante la fase preparatoria. La forma e la robustezza della cassetta d'imbucata sono essenziali per assicurare che l'asta venga fissata saldamente e che il salto possa essere eseguito in sicurezza.

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Soluzione per 'Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto' (17 lettere)

Questa pagina è dedicata alla definizione "Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cassetta D Imbucata'.

Schemi utili per Cassetta D Imbucata

  • Schema parole: 8-1-8
  • La soluzione inizia con C
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: C_______ _ ________
  • Schema finale: _____________CATA

Le 17 lettere della soluzione Cassetta D Imbucata

C Como
A Ancona
S Savona
S Savona
E Empoli
T Torino
T Torino
A Ancona
 
D Domodossola
 
I Imola
M Milano
B Bologna
U Udine
C Como
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Cassetta D Imbucata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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