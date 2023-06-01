Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto

Home / Soluzioni Cruciverba / Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto' è 'Cassetta D Imbucata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASSETTA D IMBUCATA

Come completare la definizione Definizione: Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto

Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto Risposta: CASSETTA D IMBUCATA

Lunghezza: 17 lettere

17 lettere Schema parole: 8-1-8

8-1-8 Schema utile: C_______ _ ________

C_______ _ ________ Inizia con: C

C Finisce con: A

Perché la soluzione è Cassetta D Imbucata? La cassetta d'imbucata è un elemento di metallo progettato per contenere e proteggere l'asta prima di un salto. Questa struttura funziona come un incavo che mantiene allineata l'asta, facilitando l'entrata e la stabilità durante la fase preparatoria. La forma e la robustezza della cassetta d'imbucata sono essenziali per assicurare che l'asta venga fissata saldamente e che il salto possa essere eseguito in sicurezza.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Cassetta D Imbucata' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Soluzione per 'Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto' (17 lettere)

Questa pagina è dedicata alla definizione "Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cassetta D Imbucata'.

Schemi utili per Cassetta D Imbucata

Schema parole: 8-1-8

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: C_______ _ ________

Schema finale: _____________CATA

Le 17 lettere della soluzione Cassetta D Imbucata

C Como A Ancona S Savona S Savona E Empoli T Torino T Torino A Ancona D Domodossola I Imola M Milano B Bologna U Udine C Como A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Cassetta D Imbucata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.