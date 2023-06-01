Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto' è 'Cassetta D Imbucata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CASSETTA D IMBUCATA
Come completare la definizione
- Definizione: Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto
- Risposta: CASSETTA D IMBUCATA
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 8-1-8
- Schema utile: C_______ _ ________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Cassetta D Imbucata? La cassetta d'imbucata è un elemento di metallo progettato per contenere e proteggere l'asta prima di un salto. Questa struttura funziona come un incavo che mantiene allineata l'asta, facilitando l'entrata e la stabilità durante la fase preparatoria. La forma e la robustezza della cassetta d'imbucata sono essenziali per assicurare che l'asta venga fissata saldamente e che il salto possa essere eseguito in sicurezza.
Soluzione per 'Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto' (17 lettere)
Questa pagina è dedicata alla definizione "Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cassetta D Imbucata'.
Schemi utili per Cassetta D Imbucata
- Schema parole: 8-1-8
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: C_______ _ ________
- Schema finale: _____________CATA
Le 17 lettere della soluzione Cassetta D Imbucata
La soluzione 'Cassetta D Imbucata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incavo di metallo che accoglie l asta prima del salto". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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