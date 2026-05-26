Accoglie temporaneamente i senzatetto
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SOLUZIONE: BARACCOPOLI
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Accoglie temporaneamente i senzatetto nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Baraccopoli
Se la definizione "Accoglie temporaneamente i senzatetto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baraccopoli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Accoglie temporaneamente i senzatetto
- Risposta: BARACCOPOLI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: B__________
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Baraccopoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Accoglie temporaneamente i senzatetto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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