Accoglie temporaneamente i senzatetto

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Accoglie temporaneamente i senzatetto' è 'Baraccopoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BARACCOPOLI

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Accoglie temporaneamente i senzatetto nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Baraccopoli

Se la definizione "Accoglie temporaneamente i senzatetto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Baraccopoli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Accoglie temporaneamente i senzatetto
  • Risposta: BARACCOPOLI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: B__________
  • Inizia con: B
  • Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

B Bologna
A Ancona
R Roma
A Ancona
C Como
C Como
O Otranto
P Padova
O Otranto
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Baraccopoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Accoglie temporaneamente i senzatetto". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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