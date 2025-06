L incavo della freccia nei cruciverba: la soluzione è Tacca

TACCA

Curiosità e Significato... La parola Tacca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tacca.

Perché la soluzione è Tacca? L'incavo della freccia si riferisce alla parte concava che si trova sul retro di una freccia, la tacca. È l'area in cui si appoggia l'arco durante il tiro, fondamentale per stabilità e precisione. La parola tacca indica proprio questa scanalatura, essenziale per mantenere allineata e stabile la freccia durante il lancio. Conoscere questa parte aiuta a capire meglio gli strumenti dell'arceria.

Se ti sei imbattuto nella definizione "L incavo della freccia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

