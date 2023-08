Ha un diavolo per capello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un diavolo per capello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IRATO - FURIOSO - FURENTE

Significato/Curiosità : Ha un diavolo per capello

L'espressione "ha un diavolo per capello" indica uno stato di ira o rabbia intensa in una persona. È un modo figurativo per descrivere qualcuno estremamente arrabbiato o irritato. L'immagine evocata suggerisce che la persona è così infuocata da sembrare possedere un "diavolo" seduto proprio sopra la testa, simboleggiando un forte turbamento interiore. Questa frase colloquiale evidenzia un livello di emotività molto alto e può essere utilizzata per descrivere situazioni in cui qualcuno è sopraffatto da sentimenti negativi, perdendo il controllo della propria calma.

Altre risposte alla domanda : Ha un diavolo per capello : diavolo; capello; La fa il diavolo senza fare il coperchio; La Meryl de Il diavolo veste Prada; Un attributo del diavolo ; È davanti a diavolo e a Galdino; Si dice che vi si annidi il diavolo ; Vi nacque Fra diavolo ; Iniziali di capello ; Nessuno può torcergli un capello ; Un capello equino; Aveva un capello d oro; Ne ha uno per capello chi è molto adirato;

