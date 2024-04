La Soluzione ♚ Un diavolo del Morgante

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Un diavolo del Morgante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASTAROTTE

Curiosità su Un diavolo del morgante: Citazioni da morgante wikimedia commons contiene immagini o altri file su morgante il morgante, venezia, matteo codeca', 16 aprile 1449 [1489]. morgante maggiore... Astarotte è un personaggio del poema di Luigi Pulci intitolato il Morgante. Astarotte è un diavolo saccente e miscredente che si interessa di scienza. Egli riceve da Malagigi l'ordine di recarsi in Egitto per riportare Rinaldo a Roncisvalle dove si dovrà svolgere la battaglia. Il diavolo, contento dell'incarico, preleva il paladino e lo trasporta in volo al luogo designato e, mentre sorvolano il Mediterraneo verso Gibilterra, lo intrattiene spiegandogli, secondo le nuove concezioni scientifiche del Quattrocento, come è formata la gerarchia dell'Inferno e quella del cielo sostenendo che oltre le colonne d'Ercole ci sono altre terre dove ...

