La definizione e la soluzione di: Il Perry detto L avvocato del diavolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: diavolo, alchimia, il regalo di nozze, i figli del deserto, annuncio matrimoniale, vita in campagna, andando a spasso, nel paese delle meraviglie, il...

Nicholas Berkeley Mason, CBE (Birmingham, 27 gennaio 1944) è un batterista, compositore, produttore discografico, pilota automobilistico e scrittore britannico; cofondatore e batterista dei Pink Floyd, oltre che l'unico componente fisso dell'intera vita del gruppo. Nel 1996 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Pink Floyd.

Lombardo

Sostantivo

mason f inv (variante ortografica moderna)

stalla andà giù in dela mason a regulà i vacch: scendere nella stalla ad accudire le mucche locale di servizio mason del fee, dela föia, di legn ...: fienile, pagliaio, legnaia ...

Sillabazione

ma | són

Pronuncia

IPA: /ma'zõ/, /ma'zu/

Etimologia / Derivazione

dal latino mansio, abitazione, soggiorno, dal verbo manere, soggiornare

Inglese

Sostantivo

mason

muratore, scalpellino

Lombardo

Pietro Monti, Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di Como, Como, 1845, pag 398.

Inglese