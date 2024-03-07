Comprendono faringe trachea e bronchi nei cruciverba: la soluzione è Vie Respiratorie

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Comprendono faringe trachea e bronchi' è 'Vie Respiratorie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIE RESPIRATORIE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Vie Respiratorie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vie Respiratorie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nell apparato respiratorio fra faringe e tracheaComprende naso faringe laringe e bronchiSi trova nel collo, tra faringe e tracheaComprendono tre cifreComprendono pipistrelli e balene

Soluzione Comprendono faringe trachea e bronchi - Vie Respiratorie

Non riesci a risolvere la definizione "Comprendono faringe trachea e bronchi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 15 lettere della soluzione Vie Respiratorie:
V Venezia
I Imola
E Empoli
 
R Roma
E Empoli
S Savona
P Padova
I Imola
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.