La Soluzione ♚ Corrisponde a -273 C La definizione e la soluzione di 12 lettere: Corrisponde a -273 C. ZERO ASSOLUTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Corrisponde a -273 c: 00\mathrm {^{o}c} } corrisponde esattamente a 25,00k{\displaystyle 25,00\mathrm {k} }. il punto di fusione del ghiaccio corrisponde a una temperatura... Gli Zero Assoluto sono un gruppo musicale pop italiano formato da Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. Hanno ottenuto il loro maggior successo nell'estate del 2005 con il singolo Semplicemente che è rimasto per trenta settimane di seguito in classifica nello stesso anno. Il brano è stato poi inserito nel secondo album del duo Appena prima di partire uscito nel marzo 2007. Nel 2009 il singolo Per dimenticare del loro terzo album Sotto una ... Altre Definizioni con zero assoluto; corrisponde; Lo corrisponde il datore di lavoro; Lo si corrisponde a fine mese; La misura che corrisponde a 8 bit;

La risposta a Corrisponde a -273 C

ZERO ASSOLUTO

