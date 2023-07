Che corrisponde a quanto di meglio si possa avere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che corrisponde a quanto di meglio si possa avere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTTIMALE

Significato/Curiosita : Che corrisponde a quanto di meglio si possa avere

Gita (singolo). «è meglio adempiere il proprio dharma anche se senza merito (e in maniera imperfetta), che fare bene il dharma di un altro. chi compie... In psicologia, il flusso (in inglese flow), o esperienza ottimale (spesso citato come trance agonistica nel linguaggio sportivo), è uno stato di coscienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 23 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Che corrisponde a quanto di meglio si possa avere : corrisponde; quanto; meglio; possa; avere; corrisponde nza tra le parti d una composizione; Analogo corrisponde nte; Recapitano la corrisponde nza; Nella smorfia napoletana corrisponde a O scemo; Si corrisponde al professionista; Ripete in una lingua quanto ascolta in un altra; quanto più cresce tanto meno si vede; Generico quanto un uomo; Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe; Lo è tanto Cgil quanto Fiat; Gli apparecchi per sentire meglio ; meglio regnare all inferno che in paradiso; Il Giannino meglio noto come Gian Burrasca; meglio tardi mai; È meglio di niente; Si dice si possa essere sordi come tale strumento; Se è lunga è spossa nte; Si dice si possa mettere crescendo; Fiacchi spossa ti; Mancano agli spossa ti; avere I abitudine; Possono avere lenti polarizzate; avere in avversione; A volte si contrappone all avere ; Essere troppo schietti: non avere peli sulla;

Cerca altre Definizioni