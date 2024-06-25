Lungo fiume russo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lungo fiume russo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lungo fiume russo' è 'Volga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLGA

Perché la soluzione è Volga? Il Volga è il principale corso d'acqua della Russia, noto per la sua lunghezza e importanza storica. Navigabile e ricca di storia, attraversa diverse regioni, contribuendo allo sviluppo economico e culturale del paese. È un simbolo nazionale e un elemento fondamentale per le comunità lungo il suo percorso. Il suo nome è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei fiumi più lunghi d'Europa.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lungo fiume russo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lungo fiume russo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lungo fiume russo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Volga

Se la definizione "Lungo fiume russo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lungo fiume russo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Volga:

V Venezia O Otranto L Livorno G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lungo fiume russo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il fiume di StalingradoBagna anche SaratovSfocia nel Caspio con un amplissimo deltaLungo fiume dell Asia orientaleLungo fiume del PakistanLungo fiume dell AfricaLungo fiume della ManciuriaLungo fiume del Nordamerica