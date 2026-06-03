Sfocia a estuario nel canale di Bristol
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sfocia a estuario nel canale di Bristol' è 'Severn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sfocia a estuario nel canale di Bristol
- Risposta: SEVERN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SVN
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Severn? Il Severn è un fiume che si apre in un ampio estuario nel canale di Bristol, creando un punto di incontro tra acqua dolce e salata. La sua foce si estende dolcemente, offrendo un paesaggio suggestivo e ricco di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sfocia a estuario nel canale di Bristol: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Sfocia a estuario nel canale di Bristol" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Severn. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.