Sfocia a estuario nel canale di Bristol

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sfocia a estuario nel canale di Bristol' è 'Severn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S E V E R N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sfocia a estuario nel canale di Bristol

Sfocia a estuario nel canale di Bristol Risposta: SEVERN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S V N

Inizia con: S

S Finisce con: N

Perchè la soluzione è Severn? Il Severn è un fiume che si apre in un ampio estuario nel canale di Bristol, creando un punto di incontro tra acqua dolce e salata. La sua foce si estende dolcemente, offrendo un paesaggio suggestivo e ricco di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sfocia a estuario nel canale di Bristol: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Sfocia a estuario nel canale di Bristol" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Severn. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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