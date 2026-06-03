Sfocia a estuario nel canale di Bristol

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sfocia a estuario nel canale di Bristol' è 'Severn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SEVERN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sfocia a estuario nel canale di Bristol
  • Risposta: SEVERN
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SVN
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Severn? Il Severn è un fiume che si apre in un ampio estuario nel canale di Bristol, creando un punto di incontro tra acqua dolce e salata. La sua foce si estende dolcemente, offrendo un paesaggio suggestivo e ricco di vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sfocia a estuario nel canale di Bristol: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Sfocia a estuario nel canale di Bristol" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Severn. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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